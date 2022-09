Juliana Grillo, Saul Vilella e Laura Rabe (foto: marcos vieira/em/d.a press)

Na última terça-feira a equipe do Caderno Feminino do Estado de Minas recebeu os profissionais vencedores da 1ª edição do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores para um jantar no restaurante “O Departamento”, ambiente funcional da Casa Cor, onde foi feita a entrega dos troféus. A premiação conta com matéria nesta caderna que pode ser conferida nas páginas 5 e 8 desta edição. Além dos ganhadores participaram também do jantar os sócios da MultiCult Eduardo Faleiro e Juliana Grillo, Junia Nocchi, Fábio Gomides e o corpo de jurados: Pedro Lázaro, Maria Ignez Coutinho, Laura Rabe, Renato Loureiro, Heloisa Aline. Gustavo Penna não pode comparecer pois teve que ir a São Paulo no dia.

Maria Ignez Coutinho fez questão de tietar seu, o pianista Mateus Fonseca, e foi presença constante nos três concertos que ele que fez por aqui (foto: Arquivo pessoal )





PIANISTA

internacional





Poucas pessoas sabem, mas o neto da decoradora Maria Ignez Coutinho é um pianista internacional, concertista de primeira qualidade. No final e agosto ele esteve no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais onde fez três concertos. Mateus Fonseca se apresentou no programa Segunda Musical, do Teatro da Assembleia, no Centro Cultural da Universidade Federal de São João Del Rey, e fechou a programação com um recital na Sala Sérgio Magnani, da Fundação de Educação Artística. Seus recitais contaram com uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, com uma parte dedicada à música clássica brasileira. Além de peças do maestro Villa-Lobos, Mateus também interpretou peças de dois compositores mineiros ainda vivos e atuantes no cenário musical: Oiliam Lanna, que estava presente no último concerto, e Renato de Aguiar, que reside na Suíça e cuja peça foi uma estreia nacional, tendo sido tocada anteriormente na Suíça, França e Bulgária. Também foram apresentadas obras do repertório tradicional europeu, de compositores como Brahms, Beethoven, Chopin e Debussy. Mateus foi aluno de Carla Reis e Berenice Menegale. Em 2020, foi aprovado na Haute École de Musique de Lausanne, na Suíça, onde cursa

desde então um Bacharelado em piano.





PRÊMIO

Indústria de Moda





A Arezzo&Co – grupo que reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, TROC, My Shoes, além do marketplace ZZ Mall e do braço de lifestyle, a AR&Co (Reserva, Baw Clothing e Carol Bassi), foi premiada na primeira colocação da categoria Indústria de Moda, na 22º edição do Valor 1000, mais importante premiação do segmento econômico e financeiro do país. O levantamento avaliou 26 setores da economia brasileira, apresentando as mil maiores empresas do país com melhor desempenho em 2021. Ano passado, o grupo registrou uma receita de R$ 2,92 bilhões, com crescimento de 84%, e lucro líquido de R$ 342,5 milhões – um aumento de 610,6% sobre 2020.





MESA DE BAR

papo rápido





Um costume habitual nos bares americanos e que aterroriza os brasileiros, está começando a ser adotado por aqui. É a limitação de tempo dos clientes nas mesas externas (e, às vezes, nas mesas internas também), inclusive com pedido (nem sempre discretos) para desocupação quando o freguês não está sem consumir algo. Nos EUA, o lucro e a praticidade são o X da questão. Por aqui (e também na Europa, onde o passatempo nos cafés é tradicional) é o faturamento: com inflação alta e tudo subindo, é preciso apressar o rodízio das cadeiras para gerar mais receitas.

BOMBEIROS

heróis da tela





Com os incêndios calcinando áreas imensas do mundo, os bombeiros são os novos heróis populares. Enquanto na vida real as homenagens a eles aumentam tanto quanto as chamas ficam mais devastadoras, no mundo da ficção nas séries de TV, nos streamings, no cinema e na literatura são lançados novos títulos, assiduamente, falando desses profissionais. Por aqui, basta mencionar seu o papel nas tragédias de Mariana e Brumadinho. Um deles, inclusive, é até candidato a deputado estadual. Mas, embora vendida como glamourosa e, às vezes, um tanto sexy, o fato é que se trata de uma função difícil e perigosa.









INDEPENDÊNCIA

Brasil perpétuo





A imensa quantidade de debates sobre o bicentenário da Independência do Brasil, acabou causando tropeços incríveis – a maioria na ânsia de revisar a história. A ‘revisão’ mais duvidosa insiste sobre o temperamento absolutista de d.Pedro I como algo negativo, quando isso foi essencial para manter o país como nação. Mas, incrível mesmo, foi um revisionista levar ao pé da letra o título simbólico de ‘defensor perpétuo do Brasil’ dado ao imperador, contrapondo ao fato dele ser mortal e falecido pouco tempo depois. No mínimo, risível.





FESTIVAL fora da caixa

O Festival Acessa BH, que tem como propósito dar protagonismo às pessoas com deficiência, estará em cartaz presencial e virtualmente até o dia 31 de outubro. Além de espetáculos e rodas de conversa, também traz em sua programação atividades formativas, como a oficina #ForadaCaixa – Acessibilidade Criativa para Projetos Culturais. O principal objetivo é inspirar e desenvolver estratégias criativas de acessibilidade para projetos culturais alinhados aos fundamentos técnicos da área. As aulas serão conduzidas mesclando a teoria com o relato de experiências. E terão como ministrante a Andreza Nóbrega doutoranda em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina. São três turmas e as inscrições estão abertas pelo site www.acessabh.com.br. Mais informações da programação do evento no perfil do Instagram @acessabh.

CLIMA

bruma gelada





Um fato repetidamente divulgado nos últimos ‘bolsões de frio’ do atual inverno, foi a sensação térmica abaixo de 10 graus negativos em regiões altas de Belo Horizonte. O descompasso entre o termômetro com números positivos e a ‘sensação’ de ultranegativo, acendeu o alerta em alguns leitores – que questionam a subjetividade dessa avaliação. De fato, algo entre 10 e 20 graus negativos é algo, no mínimo, desesperador e congelante – sensação que não foi relatada por nenhum morador das áreas citadas. Permanece uma bruma gelada da dúvida no ar.





CONSTITUIÇÃO

realismo chileno





O rechaço da população chilena à nova Constituição do país (acima de 60%), suscitou a inevitável comparação com as constituintes de outros países. Caso do Brasil, que aprovou a Constituição de 1988 sem uma avaliação popular direta – vale dizer, um plebiscito. Quem estuda o assunto, garante que, caso isso foi feito, seria fatalmente rejeitada – tamanhas são as discrepâncias (ainda) existentes no seu texto. O fato é que, assim como ocorreu agora no Chile, na elaboração da nossa Carta Magna também prevaleceu o viés socialista extremo (puxado pelos chamados ‘radicais do MDB’ da época) e assim ficou.





PARTIDOS

saco sem fundo





O quiproquó em torno de candidatos reclamando sobre o não recebimento de verbas partidárias para a campanha eleitoral, é apenas a ponta do iceberg de um problema maior. O fato é que o controle financeiro dos partidos, tornou-se uma segunda seleção da lista de nomes lançados aos cargos eletivos. Resumo: o inacreditável volume de dinheiro oficial jogado no bolso dos partidos (em torno de R$5 bilhões de reais) não resolveu o problema do financiamento das campanhas e ainda desviou a grana suada do contribuinte que poderia ser da saúde, educação e mais.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

novidades do mês





O CCBB BH está com uma agenda cultural diversificada. De 21 a 14 de novembro tem a exposição “Umberto Nigi: Cor e Forma – A Poesia do Equilíbrio”, que une as raízes italiana e brasileira do artista em uma série de quadros e esculturas, no andar térreo. Até o dia 19, no Teatro 1, tem apresentação da peça “Enquanto Estamos Aqui”, com sessões de sexta a segunda, às 20h. O CCBB Educativo promove, em setembro, ações especiais para a comemoração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Entre os dias 22 e 24/09, o público é convidado a repensar a presença da diversidade. A programação completa pode ser conferida em bb.com.br/cultura.





FOME

no Brasil





33 milhões de pessoas passam fome no Brasil e não têm certeza de quando vão conseguir fazer a próxima refeição. O percentual, que está acima da média mundial, fez com que o Brasil voltasse a figurar no Mapa da Fome das Nações Unidas. Por outro lado, cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente no país, segundo dados da FAO/ONU. Para ajudar a minimizar o desperdício e contribuir com a alimentação de brasileiros que não têm o que comer, a Ambev fez uma parceria com a startup social Comida Invisível que vai conectar quem quer doar alimentos – neste caso, estabelecimentos como restaurantes, bares, mercados e supermercados – com quem precisa. Os pontos de vendas da região oeste do Rio de Janeiro, cadastrados no BEES já podem solicitar seu cadastro junto à startup social, que atua com soluções de combate ao desperdício de alimentos. A ideia é que, após a fase piloto no Rio de Janeiro, o projeto ganhe força e seja escalado para todo o país, podendo alcançar mais de 190 mil pontos de vendas parceiros da Ambev, com potencial de doações de 570 mil toneladas de alimentos por mês.

DEBATE

liderança feminina





A vice-presidente regional da Salesforce, Lucimary Henrique, e a professora da FGV EAESP, Maria José Tonelli, são as convidadas do segundo episódio do webinar Mulheres na Liderança, que acontecerá nesta quinta-feira, 18h, pelo canal do Youtube da FGV, com a moderação da professora e psicóloga Karen Spencer. Nesse segundo episódio, serão abordados os desafios para a ascensão da mulher em um mercado tipicamente masculino, como o de tecnologia. O webinar Mulheres na Liderança é promovido pelo FGV In Company em parceria com o Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (NEOP EAESP) e aborda, a cada episódio, temas relacionados à lide rança feminina e à igualdade de gênero nas organizações

aniversário

surpresa





Um time de amigas da empresária e estilista Iorane Rabelo se movimentou em grupo oculto do WhatsApp e organizou uma festa surpresa para comemorar o aniversário da amiga, com direito a bolo, velinhas especiais, muitos balões e banda de música. O local escolhido foi o Chalezinho, na última quinta-feira. A animação tomou conta e o grupo se esbaldou na pista de dança e só foram embora alta madrugada.

CONGRESSO

cirurgia plástica





Com um pé no Rio e o outro em Minas, o cirurgião plástico belo-horizontino Alberto Lott Caldeira, ex-aluno do professor Ivo Pitanguy, com quem trabalhou por quatro anos, participará do Congresso Iberolatino Americano, dia 12 de outubro, no México. Em 2023, será comemorado o centenário de nascimento de Ivo Pitanguy e para marcar a data, durante todo o ano, o Instituto Avançado de Cirurgia Plástica, onde Alberto é professor regente, organizará palestras, seminários, simpósios internacionais e lives para celebrar a vida e obra de Pitanguy e sua brilhante trajetória. Segundo Caldeira, a cirurgia plástica brasileira, no século 21, é representada por bons cirurgiões que se assentam sobre os ombros de “gigantes” como Ivo Pitanguy e outros que elevaram o patamar nacional nos últimos 60 anos. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais se faz cirurgia plástica, e o segundo do mundo em número de publicações científico-cirúrgicas.

POR AÍ...





O investimento do ator Daniel Oliveira no entorno da arena que o Atlético está construindo, mostrou que o rapaz é bom de negócios. A notícia do bar que está construindo aqueceu bastante a procura de áreas por lá. Como se sabe, ele saiu da Globo após 23 anos na emissora – e voltou às suas origens aqui.

· Embora na lanterna da lista dos candidatos à presidência da Republica, o Felipe d’Avila acabou se destacando pela clareza e modernidade de suas ideias. E também por ser discreto: casado com a Ana Maria Diniz (filha do empresário Abílio Diniz) e por ter perdido recentemente o cunhado José Paulo Diniz, jamais usou o fato para impulsionar sua campanha.





Mais campanha: é uma delicia ver na campanha da TV mineira, candidatos com sotaques de outros estados afirmando que defendem os interesses ‘de nós, mineiros’. Carioca com o inconfundível ‘s’ chiado e som de x se apresentar como mineiro, chega a ser cômico.