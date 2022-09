Conheça os benefícios da rinoplastia funcional

Muitas pessoas não sabem, mas existe diferença entre as rinoplastias funcional e estética. O cirurgião plástico Paolo Rubez informa que é possível fazer uma cirurgia que atenda aos dois tipos de demanda. A rinoplastia funcional é o procedimento realizado no nariz para melhorar a função respiratória. Por meio dela, são tratados desvios de septo e a hipertrofia dos cornetos nasais, as chamadas 'carnes esponjosas', e patologias dos seios da face. Muitas pessoas não sabem, mas existe diferença entre as rinoplastias funcional e estética. O cirurgião plástico Paolo Rubez informa que é possível fazer uma cirurgia que atenda aos dois tipos de demanda. A rinoplastia funcional é o procedimento realizado no nariz para melhorar a função respiratória. Por meio dela, são tratados desvios de septo e a hipertrofia dos cornetos nasais, as chamadas 'carnes esponjosas', e patologias dos seios da face.









Cerca de 80% da população tem algum grau de desvio no septo nasal, porém nem todos os desvios impactam muito a respiração – por isso, nem todos precisam de cirurgia.





Temos duas válvulas nasais – a interna e a externa –, regiões anatômicas do nariz muito importantes na passagem de ar. Um dos motivos da dificuldade de respirar pode ser a insuficiência dessas válvulas. Então, é preciso tratamento específico, em geral por meio do uso de cartilagens para fortalecer e abrir as válvulas para a passagem de ar, via rinoplastia funcional.





Outro benefício da rinoplastia funcional é a melhora da enxaqueca, pois uma das causas das dores de cabeça pode estar em alterações nasais como desvios de septo e hipertrofia de cornetos. Nesses casos, os pacientes têm dores atrás dos olhos ou ao redor da órbita semelhantes a quadros de sinusite. Isso se dá pelo fato de a mucosa interna do nariz ter nervos sensitivos que podem ser estimulados a partir de alterações no fluxo de ar ou pontos de contato internos.





Pacientes com sinusite recorrente podem ser tratados com a rinoplastia funcional para desobstruir a drenagem dessas estruturas, evitando o acúmulo de secreção e infecções.





Paolo Rubez destaca que é muito comum pacientes com queixas funcionais que desejam mudar a estética do nariz optarem pelas duas cirurgias ao mesmo tempo. Isso é possível porque na rinoplastia estética muitas manobras fortalecem as válvulas nasais. Portanto, a estética do nariz passa também pela parte funcional.





O paciente deve procurar um cirurgião plástico para conduzir o procedimento estético, mas o diagnóstico pode demonstrar a importância de unir as duas demandas, permitindo tornar o nariz esteticamente mais harmonioso e, também, corrigir problemas anatômicos que limitam a capacidade respiratória.





A questão é que nem toda dificuldade respiratória está associada a problemas no nariz. É importante fazer exames pré-operatórios para análise completa da estrutura e anatomia do nariz. Nenhum cirurgião submeterá o paciente à rinoplastia funcional se essas estruturas não apresentarem disfunções. Se estiver tudo correto na região nasal, o paciente será encaminhado para o especialista adequado.





Doutor Paolo conta que muitos pacientes relatam boas consequências para o sono após a rinoplastia funcional. Deformidades do nariz e problemas nos seios da face podem causar dificuldades respiratórias de longo prazo, fortes dores de cabeça e dificuldades para dormir, principalmente por conta do ronco.





A rinoplastia pode ser combinada com a septoplastia, com benefícios para pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, uma das causas do ronco. Antes de optar pelo procedimento, é fundamental conversar com um cirurgião plástico especialista para a indicação correta do melhor tratamento.