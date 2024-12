A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o homem que ameaçou jogar explosivos contra as sedes do Comando da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Polícia Federal (PF) em Brasília estava em surto psicótico.

Ao Correio, o delegado Fábio Costa, plantonista da 5ª Delegacia de Polícia (DP), afirmou que, inicialmente, não foi constatado crime, uma vez que nenhum explosivo foi encontrado no veículo. De toda a forma, a delegacia especializada foi acionada e dará seguimento às investigações.

O delegado titular da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Fabrício Augusto, informou que as investigações continuarão. "Os fatos serão apurados, não houve atuação do conduzido a priori, porque não ficou evidenciado nenhuma situação flagrancial. Entretanto, as investigações serão conduzidas pela DPCEV”, esclareceu.

O delegado Fabio Costa afirmou que o homem tem histórico de internações psiquiátricas, por isso, ao término do depoimento, será encaminhado ao Hospital de Base para passar por avaliações.





Entenda o caso

Segundo informações da PMDF, a ameaça aconteceu por volta das 6h40, quando o homem teria dito que estava com explosivos e ameaçado detoná-los, fugindo em seguida.

Policiais do Patamo, Batalhão de Choque da PM, perseguiram o veículo do suspeito e abordaram na Via N1, próximo ao Torre Palace. A operação Petardo foi acionada e confirmou que não havia explosivos no local.

