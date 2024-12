A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar a ação que deixou Juliana Leite Rangel, de 26 anos, gravemente ferida na véspera de Natal, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias. A PF informou que esteve no local para iniciar as investigações.

Foram realizadas a perícia técnica do local, a coleta de depoimentos dos policiais envolvidos e das vítimas, além da apreensão das armas utilizadas na ação, que serão submetidas à análise pela perícia técnica criminal.

Juliana foi baleada na cabeça enquanto viajava com sua família para passar o Natal na casa da irmã, em Niterói. Segundo os familiares, o carro onde estavam foi atingido por mais de 30 disparos. A jovem segue internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, após passar por uma cirurgia.

A mãe da vítima, que viveu o drama de perto, pediu justiça e criticou o despreparo dos policiais. “Eles acabaram com a minha família. Minha filha tá lá, entubada, lutando pela vida, e ninguém fez nada para socorrê-la. Quem ajudou foi outra equipe que chegou depois”, desabafou Dayse Rangel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Federal informou que está analisando todos os elementos do caso com rigor e que os laudos periciais e os depoimentos serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias da abordagem. Paralelamente, a PRF instaurou um procedimento interno para apurar possíveis falhas na conduta dos agentes. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.