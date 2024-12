RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher e o pai foram atingidos por tiros durante ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite desta terça-feira (24), na BR-040, a rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias (24 km do Rio de Janeiro).





Juliana Leite Rangel, 26, foi atingida no crânio. O pai, Alexandre da Silva Rangel, 53, foi baleado na mão esquerda. O carro em que pai e filha estavam tinha outros três membros da família.





Testemunhas fizeram vídeos em que afirmam que o tiro partiu de uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal).





Em nota divulgada nesta quarta-feira (25), a PRF afirmou que os agentes supostamente envolvidos foram afastados preventivamente das atividades operacionais. A PRF não forneceu detalhes sobre como ocorreu a ação.





O órgão disse lamentar profundamente o episódio e afirmou que presta assistência à família de Juliana. O caso vai ser investigado pela Polícia Federal, e a PRF também abriu procedimento interno, em Brasília, para apurar as circunstâncias dos tiros.





Juliana foi levada pela PRF para o hospital municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico.





A jovem segue no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), em estado gravíssimo, segundo a prefeitura de Duque de Caxias.





Alexandre, pai de Juliana, foi levado ao mesmo hospital pela Concer, concessionária que administra a via. Ele foi avaliado pela cirurgia geral e pela ortopedia do hospital, mas não foram constatadas lesões ou fraturas - apenas um corte, consequência do disparo na mão esquerda. Ele recebeu alta ainda durante a noite.





Uma perícia foi realizada no local na manhã desta quarta. Agentes da PRF supostamente envolvidos na ação prestam depoimento, ao longo desta manhã, aos policiais federais.





Nessa terça (24), o governo Lula (PT) publicou um decreto que define novas regras para o uso de força por policiais e proíbe uso de armas de fogo em circunstâncias que não representem riscos aos profissionais de segurança pública.





Um dos principais pontos da nova norma prevê que não é legítimo o uso de arma de fogo em duas circunstâncias: contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão para policiais ou terceiros; e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando houver risco de morte ou lesão.

O decreto foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Ricardo Lewandowski, e teve o aval do presidente Lula.





Em setembro do ano passado, a menina Heloisa dos Santos Silva, 3, morreu após ser baleada na nuca e no ombro durante uma ação da PRF no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, na altura do município de Seropédica. Heloisa estava no carro com a família quando foi atingida pelos policiais rodoviários, segundo investigação. A criança foi socorrida com vida e morreu após nove dias internada. Três agentes da PRF viraram réus.