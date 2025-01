O Corpo de Bombeiros resgatou, no Rio Carinhanha, em Juvenília, no Norte de Minas Gerais, o corpo de J. C. M. M., de 29 anos. O corpo foi encontrado na última terça-feira (31/12).

Segundo informações dos Bombeiros, a vítima teria se afogado na tarde de segunda-feira (30/12). O homem teria sofrido um acidente de carro, no quiilômetro 12 da BR-135, e caído no rio depois de capotar seu carro.





Devido à cheia do rio e à alta vazão das águas, as operações de busca se concentraram, inicialmente, no trecho entre Juvenília e Pitarana. Posteriormente, houve um redirecionamento das operações para o percurso entre Juvenília e Porto Agrário.





Na terça-feira, os bombeiros receberam a informação de que o corpo da vítima havia sido localizado aproximadamente um quilômetro do ponto onde ocorreu o afogamento.





Após a realização da perícia, o corpo foi entregue à Funerária Bom Pastor, de Juvenília.





