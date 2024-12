O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou os corpos das duas vítimas arrastadas por uma enxurrada na comunidade de Ubá de Baixo, em Raul Soares, na Zona da Mata mineira, na noite de segunda (23/12).

Os militares localizaram o corpo de um homem de 46 anos anteontem e o de uma mulher, de 55 anos, na noite de ontem, finalizando as buscas.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, um veículo com um casal foi arrastado pelas correntezas do córrego ao tentar atravessar a ponte próxima à capela da comunidade. O veículo foi localizado um pouco à frente do local do ocorrido, mas as vítimas ficaram desaparecidas até ontem. As mortes somam oito mortes em todo o estado devido às chuvas fortes.





Segundo o Corpo de Bombeiros, em 24 horas, até a manhã desta sexta, foram atendidas 190 ocorrências ligadas ao período chuvoso, incluindo afogamento, vistoria em risco de queda de árvores, monitoramento, corte de árvore caída em via pública, deslizamento, dentre outras.





Outras mortes





Uma mulher que tentou atravessar uma ponte em uma estrada de Coronel Pacheco, na Zona da Mata, teve o carro arrastado por uma enxurrada na segunda (23), mas o corpo só foi encontrado na véspera do Natal. Segundo a Defesa Civil estadual, a mulher estava no banco de trás de um carro Volkswagen Fox preto com dois homens, de 37 e 57 anos. Os três tentavam atravessar uma ponte em uma estrada vicinal.





Por causa do elevado nível da água, o carro foi arrastado pela enxurrada. Os dois homens conseguiram sair do veículo e alcançar a margem do rio em segurança. A mulher foi arrastada com o carro. Depois de dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o carro e a mulher a aproximadamente 200 metros da ponte onde o automóvel desapareceu.





Outro caso foi o de um idoso, de 70 anos, arrastado por uma enxurrada na cidade de Maripá de Minas, também na Zona da Mata, no domingo (22). De acordo com a Defesa Civil estadual, a vítima tentava atravessar um pontilhão sobre um curso d’água quando foi arrastada pela enxurrada e levada pela correnteza. Chovia forte na região na hora do acidente e houve outros pontos de alagamento na cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo depois de duas horas de buscas.





Cratera na BR-474 engole carros





Já na madrugada do dia 19, três idosos morreram ao serem engolidos por uma cratera na BR-474, na altura do quilômetro 85, em Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce. Quase um mês depois da primeira morte, o acidente totalizou quatro acidentes em decorrência ao período chuvoso.





Isso porque, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o excesso de chuvas causou uma tromba d'água, pois há um bueiro de 2,4 metros de diâmetro no local que dá vazão à água do pequeno córrego sob a pista. A via não suportou o excesso de água durante a tempestade e levou toda a pista, tragando dois carros que passavam no local.





Outros dois idosos que estavam no veículo ficaram feridos. Eles eram amigos e retornavam de um baile da terceira idade, realizado em Pocrane (MG), cerca de 38 quilômetros de Ipanema. O segundo carro que caiu na cratera tinha apenas um ocupante, que não teve ferimentos graves.





Influenciadora arrastada por enxurrada





Até o dia 23 de novembro, nenhuma morte havia sido registrada em decorrência das chuvas no estado, mas na madrugada do dia 24, a influenciadora Jeniffer Soares Martins, de 28 anos de idade, conhecida como Jhei Soares, foi arrastada por uma enxurrada na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Segundo a Defesa Civil, ela e o marido estavam no carro quando foram surpreendidos pela chuva forte. Quando a água invadiu o veículo, eles saíram e se abrigaram por perto. Pouco depois, o carro do casal foi atingido por outro e carregado pela força da água, momento em que ambos perderam o ponto de apoio. Sem ter onde se segurar, a mulher foi levada pela enxurrada e se afogou.





A Polícia Civil (PC) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados e foram realizadas tentativas de reanimação, sem sucesso. A morte foi constatada no local.





Alerta de chuva





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para forte chuva e acumulado pluviométrico significativo, acima de 90 mm, na metade leste do Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata nesta sexta-feira (27). Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o volume esperado é muito alto.





“O aviso laranja (esperado para 333 cidades mineiras) destaca que o acumulado de chuva pode passar de 50mm por dia e chegar até 100mm. 100 mm é muita chuva para 24 horas, por isto o aviso”, diz Fernandes.





No entanto, a especialista explica que o aviso não significa que toda a área terá acumulado acentuado, mas em pontos isolados dela pode ocorrer. Ela reforça que os alertas do Inmet são usados para que autoridades como a Defesa Civil se preparem para orientar a população. As fortes chuvas ocorrem devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que se configurou desde quinta.

“ZCAS é quando estabelece o canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, formando uma grande banda de nebulosidade que se estende desde a Amazônia, passando pelas regiões citadas e se estendendo sobre o oceano Atlântico, onde se conecta com uma frente fria estacionária, que neste momento atua nas imediações do litoral do PR. Este sistema já está influenciando o tempo na Grande BH. Esta chuva contínua, às vezes moderada, às vezes forte e às vezes apenas um chuvisco, é característico da ZCAS”, diz a meteorologista.