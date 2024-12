Depois de registrar fortes chuvas e alagar ruas e avenidas nos últimos dias, Belo Horizonte está de novo sob alerta nesta sexta-feira (27/12). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital pode ter raios e rajadas de vento de até 50 km/h até a manhã de sábado (28).

De acordo com o órgão municipal, o alerta, válido até às 8h de amanhã, prevê chuva de até 70 milímetros (mm). Ontem, a Defesa Civil havia alertado para precipitações de até 40mm, mas a Região do Barreiro registrou 74,2mm entre 19h de ontem até às 7h desta sexta (confira lista completa abaixo).

Acumulado de chuvas entre 18h de 26/12 até às 6h de 27/12

Barreiro: 74,2 (21,9%)



Centro-Sul: 57,4 (16,9%)



Leste: 34,0 (10,0%)



Nordeste: 41,2 (12,1%)



Noroeste: 65,8 (19,4%)



Norte: 37,8 (11,1%)



Oeste: 67,4 (19,9%)



Pampulha: 62,6 (18,5%)



Venda Nova: 53,6 (15,8%)

A média climatológica para a capital em dezembro é de 339,1mm, mas todas as regionais já ultrapassaram a média esperada. As regiões do Barreiro e Oeste são as que lideram o ranking, com 417,5mm e 417mm registrados, respectivamente.

Acumulado de chuvas até às 6h de 27/12

Barreiro: 417,5 (123,1%)



Centro-Sul: 396,3 (116,9%)



Leste: 380,0 (112,1%)



Nordeste: 382,8 (112.9%)



Noroeste: 385,0 (113,5%)



Norte: 372,6 (109,9%)



Oeste: 417,0 (123,0%)



Pampulha: 382,4 (112,8%)



Venda Nova: 372,2 (109,8%)

Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu encoberto com chuva a qualquer hora, com possíveis raios e rajadas de ventos ocasionais. A temperatura mínima registrada foi de 18ºC e a máxima estimada é de 25ºC. A umidade relativa mínima do ar gira em torno de 80% à tarde.

É recomendado que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.