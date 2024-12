Polícia Militar chegou até endereço do homem depois de denúncia anônima

Um homem, de 48 anos, morreu ao apontar uma arma contra a polícia na noite dessa quinta-feira (26/12), no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia informando que o homem usava uma casa para a venda de drogas e armazenamento de armas para criminosos da região. A denúncia ainda afirmava que o homem ameaçava vizinhos.





A PM foi até o endereço indicado e visualizaram um indivíduo armado. Ao perceber a presença dos militares, o homem correu para dentro do imóvel.





Os policiais entraram na residência e localizaram o indivíduo no último cômodo da casa. A PM deu ordem para que ele soltasse a arma, mas o homem ignorou e apontou o revólver para os militares, que atiraram contra o indivíduo.

Ele chegou a ser socorrido para a UPA São Benedito, mas morreu durante o atendimento.





Com ele, a polícia localizou um revólver calibre 38 com seis munições. Ainda de acordo com a polícia, o homem tem diversas passagens criminais, incluindo estupro, tráfico de drogas, desacato e lesão corporal. Ele ainda tinha inquéritos de furto, roubo, lesão corporal, homicídios, e tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O indivíduo cumpria pena por tráfico de drogas com tornozeleira eletrônica.





A perícia da Polícia civil foi acionada e a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.