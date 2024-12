Para garantir o pagamento, 539 aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte, que fazem aniversário em dezembro, precisam realizar a prova de vida até a próxima terça-feira (31/12). Caso contrário, o benefício será suspenso, sendo retomado apenas após a regularização do procedimento.





A prova pode ser realizada pelo aplicativo gov.br. Para isso, é necessário ter cadastro de biometria no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou no Departamento de Trânsito (Detran). Após acessar sua conta, clique em “Prova de Vida” e depois em “Autorizar”. O reconhecimento facial será feito utilizando a câmera do celular.

Pessoas que não puderem se locomover por questões médicas, que tenham sido declaradas incapazes em processo judicial ou que estejam fora do país devem acessar o portal da Prefeitura de BH para obter informações sobre os procedimentos necessários.