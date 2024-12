Um homem de 40 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente na MG-129, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um ônibus e um caminhão-baú. A vítima ficou presa às ferragens.

Ainda segundo os militares, seis pessoas que estavam no ônibus foram retiradas do veículo com ferimentos leves. Elas receberam atendimento no local do acidente e foram levadas para o hospital de Ouro Preto.

A corporação informou que, durante o atendimento, foi constatado um vazamento de óleo no transporte coletivo, o que exigiu a aplicação de serragem.