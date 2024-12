A prova de vida é obrigatória todos os anos, sempre no mês do aniversário do beneficiário

Os 1.621 aposentados e pensionistas que fazem aniversário em dezembro e recebem salário pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) devem realizar a prova de vida até o dia 31 deste mês. Caso não realizem a comprovação no prazo, o benefício será suspenso.

A prova de vida pode ser feita pela internet, sem necessidade de deslocamento. Para isso, o beneficiário precisa ter cadastro de biometria no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou no Departamento de Trânsito (Detran), além de uma conta com login no gov.br.









Se optar pelo atendimento presencial, a prova de vida pode ser realizada no serviço de autoatendimento de qualquer agência do Banco Bradesco.

Com o objetivo de evitar fraudes no sistema, a prova de vida é obrigatória todos os anos, sempre no mês de aniversário do beneficiário.





Como fazer?

O primeiro passo é realizar o cadastro no TRE ou Detran, além de criar uma conta no gov.br, conforme já mencionado.

No site do gov.br ou no aplicativo, disponível para iOS e Android, clique em “Prova de Vida”. Caso ela esteja pendente, será indicado.

Clique em "Autorizar" e, em seguida, realize o reconhecimento facial utilizando a câmera do celular em um ambiente bem iluminado.

Na tela de autorização, será exibido o status da prova de vida.

Cadastro no TRE ou Detran Conta no gov.br Clique em “Prova de Vida” Clique em autorizar Reconhecimento facial Confira o status da prova na tela de autorização

No modelo presencial, é necessário dirigir-se ao serviço de autoatendimento e realizar a leitura biométrica, como nos anos anteriores.

Em ambas as opções, é imprescindível retirar o comprovante, que serve como garantia de que a prova de vida foi efetivada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Pensionistas menores de 18 anos devem comparecer ao banco acompanhados pelos pais ou pelo representante legal.