As obras de recapeamento do asfalto em trecho da rodovia MGC-356 começam nesta quinta-feira (12/12). A reparação será feita entre o trevo do Bairro Belvedere e o entroncamento com o Anel Rodoviário, no Vetor Sul de Belo Horizonte, em uma extensão de 5,6 km.





As obras, realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), vão ser executadas à noite e de madrugada, das 21h às 5h. Esse horário foi estipulado com o objetivo de não atrapalhar o fluxo de veículos no horário de maior movimento no trânsito.





Durante o dia, a expectativa é a de que não haja alteração no tráfego na região, de acordo com Rodrigo Tavares, diretor-geral do DER-MG. Sobre o turno das execuções, ele destaca a importância de os transeuntes tomarem cuidado redobrado. Rodrigo adverte que os motoristas devem diminuir a velocidade e abaixar os faróis ao passar pelo trecho a noite.





De acordo com o DER, o recapeamento nesse trecho será realizado como ação preventiva, de forma a preservar a qualidade do pavimento da via, que recebe alto volume de veículos trafegando.

As intervenções têm expectativa de duração de três meses e vão começar próximas ao Anel Rodoviário, no sentido Belo Horizonte, conforme cronograma estipulado pelo DER-MG. De acordo com Tavares, as obras serão realizadas nesta época do ano devido à diminuição do volume de tráfego consequentes das datas comemorativas, como Natal e ano novo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Os recursos são provenientes 100% do tesouro do estado, não temos ainda um valor total. Vamos utilizar nosso contrato de manutenção aqui da unidade regional de Belo Horizonte para executar a obra”, afirma Rodrigo Tavares.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata