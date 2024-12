Polícia apreendeu drogas, munições, dinheiro em espécie e uma moto com queixa de furto na casa do suspeito de atropelar policial

Um homem, de 19 anos, é procurado suspeito de atropelar um policial militar durante uma operação no bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (25/12).





Segundo a Polícia Militar, os agentes ajudavam uma unidade do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), no balizamento do trânsito, para que uma vítima de atropelamento fosse socorrida.





Nesse momento, um motociclista em alta velocidade se aproximou do local monitorado. Foi determinado a ele que reduzisse a velocidade e que parasse, mas o piloto não atendeu às ordens da PM, empreendeu fuga e jogou a moto em direção a um dos militares, vindo a atropelá-lo e jogá-lo ao solo.

26/12/2024 - 22:31 Vídeo: homem surge com prancha de surf em alagamento no Centro de JF

27/12/2024 - 04:00 Temporais aumentam a tensão em quatro regionais da capital

27/12/2024 - 05:51 Belo Horizonte amanhece com chuva nesta sexta-feira (27) Leia mais

Durante as diligências e levantamentos realizados pelo serviço de Inteligência, a residência do condutor foi localizada.





Os militares realizaram uma busca na casa e apreenderam 14 barras de maconha, seis estojos deflagrados de munição calibre 38, quatro munições calibre .38, uma munição de calibre 9mm, R$ 188,00 em dinheiro, uma balança de precisão e uma motocicleta com queixa de furto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





No local, dois homens foram presos e um menor foi apreendido. O condutor de 19 anos, suspeito de atropelar o militar, ainda não foi localizado.