Um homem foi filmado segurando uma prancha de surf na Rua Santo Antônio, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta quinta-feira (26/12). A forte chuva, de curta duração, causou congestionamento nas principais vias e avenidas da área central.

Nas imagens, o homem, deitado sobre a prancha na água, se levanta e caminha pelo local, chamando a atenção de populares. A Avenida dos Andradas, na mesma região, também registrou pontos de alagamento.

Em apenas 15 minutos, foi registrado um volume de chuva de cerca de 25mm, conforme informou a Defesa Civil de Juiz de Fora. O órgão também relatou três ocorrências de deslizamentos de terra: uma no Bairro Olavo Costa, outra no Progresso e a terceira no Pedras Preciosas.

Após as chuvas, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) fez a limpeza da principal avenida da cidade, a Barão do Rio Branco, perto de um supermercado, devido ao acúmulo de sujeira e lama. As equipes também realizaram o serviço na Rua Bady Geara, no Bairro Ipiranga, pelas mesmas razões.

A prefeitura ainda realizou a poda emergencial de uma árvore na Rua Júlia Menini, no Bairro Borboleta. Nenhum córrego ultrapassou o limite da calha.

O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamados em decorrência da chuva desta tarde.

