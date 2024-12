Subiu para seis o número de mortes no atual período chuvoso em Minas Gerais. O corpo da mulher que foi arrastada com o carro por uma enxurrada em Coronel Pacheco, na Zona da Mata, foi localizado nessa terça-feira (24/12).





Segundo a Defesa Civil estadual, a mulher estava no banco de trás de um carro Volkswagen Fox preto com dois homens, de 37 e 57 anos. Os três tentavam atravessar uma ponte em uma estrada vicinal.





Por causa do elevado nível da água, o carro foi arrastado pela enxurrada. Os dois homens conseguiram sair do veículo e alcançar a margem do rio em segurança. A mulher foi arrastada com o carro.





Depois de cerca de dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o carro e a mulher a aproximadamente 200 metros da ponte onde o automóvel desapareceu.

As outras mortes

No domingo (22/12), um idoso, de 70 anos, foi arrastado por uma enxurrada na cidade de Maripá de Minas, na Zona da Mata mineira. A vítima tentava atravessar um pontilhão sobre um curso d’água quando foi arrastada pela enxurrada e levada pela correnteza. Chovia forte na região na hora do acidente e houve outros pontos de alagamento na cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo depois de duas horas de buscas.





Na última quinta-feira (19/12), três idosos morreram ao serem engolidos por uma cratera na BR-474, na altura do quilômetro 85, em Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce.





Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o excesso de chuvas causou uma tromba d'água, pois há um bueiro de 2,4 metros de diâmetro no local que dá vazão à água do pequeno córrego sob a pista. A via não suportou o excesso de água durante a tempestade e levou toda a pista junto com dois carros que passavam no local.





Na madrugada do dia 24 de novembro, a influenciadora Jeniffer Soares Martins, de 28 anos de idade, conhecida como Jhei Soares, foi arrastada por uma enxurrada na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Essa foi a primeira morte registrada no estado no atual período chuvoso.

Segundo a Defesa Civil, ela e o marido estavam no carro quando foram surpreendidos pela chuva forte. Quando a água invadiu o veículo, eles saíram e se abrigaram por perto. Pouco depois, o carro do casal foi atingido por outro e carregado pela força da água, momento em que ambos perderam o ponto de apoio. Sem ter onde se segurar, a mulher foi levada pela enxurrada e se afogou.





A Polícia Civil (PC) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados e foram realizadas tentativas de reanimação, sem sucesso. A morte foi constatada no local.