Belo Horizonte deve enfrentar chuvas nesta quarta-feira (25/12) ao longo do dia. A Defesa Civil informou que o céu deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, tendo a temperatura máxima prevista em 27°C e a mínima em 18°C.

As chuvas devem ocorrer com frequência nos próximos dias, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pancadas devem cair também nos dois dias subsequentes, 26 e 27 de dezembro.

Nesta terça-feira (24/12), véspera de Natal, pancadas de chuva foram registradas principalmente nas regiões Centro-Sul e Barreiro. Este recebeu 41,1mm no acumulado de chuvas, apenas entre 12h30 e 13h15.

A precipitação fez com que ruas ficassem submersas, carros fossem arrastados pela correnteza, com o muro e o piso do estacionamento de um supermercado na região do Vale do Jatobá tendo cedidos e levado veículos para um córrego.