A forte chuva que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana da capital na tarde dessa segunda-feira (23/12) causou estragos em diferentes pontos de Contagem.

Os maiores volumes de chuva foram registrados nos bairro Fonte Grande, com 44,77 milímetros, no Eldorado, com 18,32 milímetros, e no bairro São Caetano, com 9,64 milímetros.





Segundo a prefeitura da cidade, a lâmina d’água de aproximadamente um metro de altura atingiu casas e empresas na Avenida Dilson de Oliveira. Dois carros ficaram danificados.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A equipe da Defesa Civil distribuiu hipoclorito para limpeza dos imóveis.

No bairro Nascentes Imperiais, a lâmina d’água de aproximadamente um metro afetou residências abaixo do nível da rua Ipê Amarelo





Na Avenida Dulce Geralda Diniz, no bairro Quintas Coloniais, a água chegou a uma altura de 50 centímetros. Casas foram alagadas e a Defesa Civil distribuiu hipoclorito para os afetados.





Ainda de acordo com a prefeitura, o Córrego Sarandi transbordou.





Na manhã de hoje, os locais afetados estão na normalidade. “A Defesa Civil segue monitorando, além desses locais, os principais pontos de alagamento e de risco geológico na cidade”, informou a prefeitura.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve desabrigados.