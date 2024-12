Rio Pardo de Minas, na Região Norte do estado, aguarda ligação pavimentada com o município vizinho de Mato Verde há cerca de 40 anos

Depois de uma espera de aproximadamente 40 anos, os cidadãos de Rio Pardo de Minas, no Norte do estado, enfim começaram a ver a LMG-629, que liga a cidade à vizinha Mato Verde, receber pavimentação.

A primeira etapa das obras, que envolve 9,5 quilômetros da estrada, começou oficialmente no dia 4 deste mês: desde a segunda-feira passada (16/12), os moradores notam a presença de trabalhadores na via.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) anunciou o início da primeira etapa das obras de pavimentação na LMG-629 em maio deste ano. Quem venceu a licitação foi a Cimcop Engenharia e Construções, de Belo Horizonte, pelo valor de R$ 22.681.408,72.

No entanto, a extensão total a ser pavimentada, que vai de Rio Pardo de Minas até o entroncamento com a rodovia LMG-635, tem aproximadamente 32 quilômetros. De acordo com o DER-MG, o edital para realização das obras de pavimentação dos 22,5 quilômetros restantes será publicado no primeiro semestre de 2025.

Wandenilson Ribeiro, o Nilson, com a placa que anuncia as obras na LMG-629: otimismo Wandenilson Ribeiro/Arquivo Pessoal

Wandenilson Ribeiro, de 60 anos, o Nilson, que nasceu em Rio Pardo de Minas e atua como corretor de imóveis no município, vê com otimismo o início das obras na LMG-629. Ele explica que a pavimentação da rodovia é aguardada pela população local há décadas. "Entrou e saiu prefeito e governador, mas só agora está saindo", afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O morador explica que o asfaltamento facilitará bastante a mobilidade entre os municípios de Rio Pardo de Minas e Mato verde. "Nós estamos do outro lado da serra, e acontecem muitos acidentes. Essa pavimentação, para nós, é extremamente necessária", avalia Ribeiro.