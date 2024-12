O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) recebeu 190 acionamentos das 11h dessa quinta-feira (26/12) até às 11h desta sexta-feira (27/12) em todo o estado. Em Belo Horizonte, uma árvore caiu nesta manhã no Bairro Cachoeirinha, pela Região Nordeste da capital, e deixou quase 300 pessoas sem luz e, na mesma regional, uma casa de dois andares desabou no Bairro São Gabriel.





Segundo a corporação, entre deslizamentos, afogamentos, vistorias em risco de queda de árvores ou corte daquelas caídas em via pública, os registros das ocorrências são referentes ao período chuvoso. No total, 38 deles são relacionados a cortes de árvores em residências, via pública ou veículos.





A árvore que caiu na esquina das ruas Senhora da Conceição e Itapetinga, no Cachoeirinha, não foi a única. Outra também caiu na manhã de hoje na Rua Goitacazes, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul e deixou mais de 400 pessoas sem luz.

Todas as regionais da capital já ultrapassaram a média histórica de chuva para o mês de dezembro, que registrou mais do que o dobro do volume de chuva acumulado no mesmo período de 2023.