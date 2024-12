Árvore de grande porte cai no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH, nesta sexta

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Goitacazes, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 10h20 e informou que uma equipe da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig) realiza o desligamento da rede elétrica.

A reportagem do Estado de Minas flagrou a árvore caída entre as ruas Araguari e Mato Grosso. Por ser de grande porte, a espécie derrubou a fiação e, pelo menos, outros dois postes da via. Conforme relatado por testemunhas, não houve feridos nem carros atingidos, mas parte da rua ficou sem energia.

Segundo os militares, uma equipe de corte de árvores da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) assumiu a responsabilidade pelo corte da referida árvore. O Estado de Minas questionou a Cemig sobre a ocorrência e aguarda retorno.



A Cemig informou que o incidente deixou 441 clientes sem luz, mas que duas equipes da empresa atuam no local. A previsão é que até às 19h desta sexta a energia seja restabelecida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice