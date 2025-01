Uma situação inusitada e perigosa foi flagrada pela reportagem do Estado de Minas na tarde deste sábado (4/1) na LMG-816, próxima ao condomínio Condados do Cipó, na Região Central de Minas Gerais. Dois jovens foram vistos na caçamba de uma caminhonete disparando balas de gel em outros veículos em movimento.

O incidente ocorreu durante o trajeto de um grupo que seguia da Lapinha em direção à Serra do Cipó, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. O motorista, Cristiano Roberto dos Reis, que estava acompanhado pelo fotógrafo Leandro Couri, do jornal Estado de Minas, foi atingido. Por sorte, ele usava óculos no momento do disparo, o que evitou uma lesão ou até mesmo um possível acidente.

“Foi um livramento”, comenta Couri. “Se ele não estivesse de óculos, o impacto poderia ter causado uma lesão grave. Estávamos a cerca de 60 km/h, e a caminhonete vinha na mesma velocidade ou mais rápida”. Outros dois passageiros também estavam no carro.

Os ocupantes do veículo decidiram agir e perseguiram a caminhonete para documentar a irregularidade. Imagens feitas por eles mostram claramente as pessoas na caçamba — prática que, além de ilegal, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), expõe os ocupantes a riscos — e confirmam os disparos com a arminha de gel.





A vítima, acompanhada dos amigos, seguiu diretamente para a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência. A falta de legislação sobre o assunto dificulta a tipificação do caso, que deverá ser classificado como lesão corporal.