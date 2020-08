Acidente na estrada da Serra do Cipó mata uma jovem de 19 anos

O grupo de amigos ia passar uma semana na Serra do Cipó (foto: Reprodução/Instagram)

O excesso de velocidade foi a causa de um acidente no quilômetro 91 da rodovia MG-10, altura de Jaboticatubas, que causou a morte de uma pessoa, Vitória Newman, de 19 anos, passageira de um Toyota Hilux, que capotou e caiu num barranco. O motorista e mais três passageiros ficaram feridos.

O acidente ocorreu, segundo o motorista, Rafael Henrique Marques, de 20 anos, quando, ao entrar numa curva para a direita, perdeu o controle da direção. O carro capotou e saiu da estrada.

Ele contou que todos eram amigos e moradores de Sete Lagoas e que estavam indo a Santana do Riacho, na Serra do Cipó, para ficar por uma semana, quando aconteceu a tragédia.

Quando o carro parou, no fundo do barranco – o local é de difícil acesso –, Rafael e Vitória ficaram presos nas ferragens. Quando o corpo de Bombeiros chegou, resgataram os dois, mas Vitoria estava sem vida. Isabela, outra passageira do carro, precisou ser resgatada de helicóptero.

Além de Rafael, que está internado no Hospital Risoleta Neves, ficaram feridos os passageiros Samuel Silveira Alves, de 21 anos, que está no mesmo hospital; Jeniffer Silva Gonçalves, de 22, internada na Santa Casa de Lagoa Santa, e Isabela Soares Alves, de 26, que está no Hospital João XXIII.