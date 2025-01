Um buraco de obra na Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Francisco, complica o trânsito de Belo Horizonte na manhã deste sábado (4/1).

Motoristas flagram a obra na esquina da avenida com a Rua Viana do Castelo. Moradores da região relatam que testemunharam o buraco ser aberto no asfalto nos últimos dias e, segundo eles, o local está sinalizado com madeiras e uma placa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

No entanto, a população local está preocupada porque o trecho do asfalto em obra interdita parte da pista, aumentando a possibilidade de congestionamento. Até o momento, a BHTrans não registrou de acidentes no local.





Segundo a Copasa, a obra se trata de um extravasamento de esgoto. A companhia informou que enviará uma equipe operacional neste sábado ao local para realizar a recomposição asfáltica.

No local, também é possível observar um buraco no asfalto, à frente do espaço da obra da Copasa. A Prefeitura de Belo Horizonte foi consultada sobre o problema e informou que todo o reparo é de responsabilidade da Companhia.