O gado estava numa fazenda próxima do local onde foi roubado

Seis cabeças de gado que foram roubadas no fim de novembro, na zona rural de São João Batista do Glória, no Sul de Minas Gerais, foram recuperadas pela Polícia Civil, nessa sexta-feira (3/1). Os bois estão avaliados em cerca de R$ 30 mil.





Os animais foram encontrados por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Passos, que fizeram a descoberta de que as reses estavam em uma fazenda que fica entre o São João Batista do Glória e Fortaleza de Minas.





O suspeito de receptação foi preso e levado para a Delegacia Regional em Fortaleza de Minas. A descoberta faz parte do projeto Campo Seguro 18, desenvolvido pelo 18º Departamento de Polícia Civil.

