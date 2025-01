Em Minas, as vagas para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CNI) foram ampliadas desde quinta-feira (2/1). Por dia, estão sendo disponibilizadas, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), 10 mil vagas nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de todo o estado. A medida pode ser um alívio na dificuldade que usuários enfrentavam para encontrar horário. No entanto, o aumento do serviço ofertado coloca em dúvida se a demanda conseguirá ser atendida.





A capacidade para realização do novo documento será o dobro da oferecida no início do ano passado, de acordo com o Governo de Minas. Segundo a Seplag, na capital mineira, estão sendo ofertadas 2.247 vagas de atendimento por dia, distribuídas em três unidades. Na UAI localizada na Praça Sete, na Região Central de BH, são 1.242; na unidade em Venda Nova são 585; e na do Barreiro, 420 vagas.





Alta demanda





Marcilene Romano, de 44 anos, e a filha, de 16, estão tentando tirar o novo documento desde junho do ano passado, mas enfrentam dificuldades para encontrar um horário de disponibilidade. “Minha identidade está vencida, e eu preciso com urgência tirar uma nova, porém está muito difícil, tanto no site quanto no aplicativo", contou Marcilene ao Estado de Minas na época. Em novembro, ela relatou que ainda não tinha conseguido emitir.





No início de dezembro, Marcilene achou que a saga tinha chegado ao fim. Ao checar o aplicativo para agendar a emissão, encontrou disponibilidade para o dia 26 daquele mês, às 17h30. Na data marcada, foi com a filha ao UAI na Praça Sete, Região Centro-Sul de BH, só que adentrou uma unidade muito cheia.

“Eles pediram para reagendar porque estavam com mais de 200 fichas, e não tinha vaga mais para atender”, ela conta. Segundo Marcilene, os funcionários da unidade falaram que foram marcados mais atendimentos do que a capacidade. Por fim, ela e a filha saíram do local sem os novos documentos com uma nova data agendada.





Diante do pedido para reagendamento, outros usuários que estavam no local para emitir a nova CNI demonstraram descontentamento. Frente à retaliação, os funcionários afirmaram que o erro de tantos agendamentos havia sido do sistema.

Procurada pelo Estado de Minas para se posicionar sobre a situação, a Seplag informou que a operação na unidade passou por ajustes no sistema de atendimento em 26 de dezembro. “No fim do dia, pouco mais de 20 pessoas optaram pelo reagendamento. Destacamos que até o fechamento da unidade, às 19h, os colaboradores estão disponíveis para os atendimentos. Informamos ainda que os ajustes foram realizados, e a unidade está operando normalmente, emitindo diariamente mais de mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN)”, afirmou.





Além disso, a secretaria se posicionou sobre a capacidade de suprir as demandas aumentadas: o quadro de colaboradores nas Uais de Minas foi ampliado no fim do ano, a unidade da Praça Sete teve o número de guichês aumentado de 41 para 73, e a equipe de atendimento foi dobrada.





A reportagem também procurou a PCMG para pedir um posicionamento, porém ainda não obteve retorno.





Carteira de identidade





A Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi criada por meio de decreto presidencial em fevereiro de 2022. Segundo o Executivo mineiro, o estado é líder nacional na emissão documento, com 2 milhões de carteiras emitidas desde dezembro de 2023.





A primeira via da CIN é gratuita e pode ser obtida até 2032. O novo documento conta com dados visuais estruturados conforme regras internacionais. Com isso, a carteira passa a ser unificada e nacional, dificultando crimes de falsidade ideológica. Antes da mudança, era possível emitir um número de RG em cada estado, o que facilitava a possibilidade de fraude e dificultava a verificação da identidade de um indivíduo, já que os dados não estavam em um só lugar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Agora, o único número de identificação passa a ser o CPF, facilitando verificar a veracidade do documento. A CIN também terá a versão digital e possibilita a inclusão dos dados referentes a outros documentos, como Carteira de Motorista e Número de Identificação Social-NIS.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata