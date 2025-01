Uma batida de frente entre dois carros deixou quatro pessoas feridas, uma delas em situação grave, em trecho que registra alto índice de acidentes da BR-267, entre Olaria e Lima Duarte, na Região da Zona da Mata de Minas Gerais.

O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira (03/01), na altura do KM181 e envolveu um Volkswagen Saveiro e um Chevrolet Celta, na chamada Curva do Rio do Peixe.

"A colisão ocorreu em uma curva de um trecho conhecido pelo elevado índice de acidentes. Quatro vítimas foram identificadas", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).



Trata-se de um segmento com forte descida no sentido Lima Duarte, de pista única e curvas fechadas à beira de um barranco. O trajeto segue as curvas e remansos do Rio do Peixe que corre abaixo.





De acordo com a corporação, os dois veículos de passeio tiveram "danos extensos na parte dianteira". O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atuou no socorro.



"A passageira da Saveiro apresentou suspeita de trauma torácico associado a sinais de hipotensão e foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte, onde permanece em observação", informou o CBMMG.

Outras três vítimas sofreram escoriações generalizadas como cortes e contusões, sendo atendidas no local e em seguida liberadas sem necessidade de encaminhamento a unidades de saúde.

"As ações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais incluíram o isolamento da área para evitar novos acidentes, o atendimento pré-hospitalar às vítimas e a liberação da via após a remoção dos veículos envolvidos", declarou o CBMMG.



A operação contou com o apoio de uma ambulância do SAMU da cidade de Olaria, responsável pelo transporte pré-hospitalar.