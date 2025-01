Acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, foi o mais fatal de todas as rodovias federais do país

A Polícia Civil (PCMG) anunciou, na manhã desta sexta-feira (3/1), que 36 corpos de vítimas do acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de dezembro, na BR-116, em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, entre um ônibus e uma carreta, foram identificados até agora. Além disso, 32 desses corpos já foram retirados pelos familiares.





O setor de assistência social do Instituto Médico Legal (IML) segue com o trabalho de acolhimento a familiares das vítimas e esclarecimentos sobre o processo de identificação e liberação dos corpos. Informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3379-5059.





Segue, porém, a indefinição sobre o número de mortos, 39 ou 41. A divergência ocorre entre a corporação e a Emtram, empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente.





Segundo o perito criminal Felipe Dapieve, a quantidade de 41 mortos é relativa ao número de sacos mortuários coletados no dia do acidente, 21 de dezembro. No entanto, ele ressalta que foi divulgado que havia 45 passageiros no ônibus, dos quais seis pessoas sobreviveram, o que resultaria em 39 mortos, como apontado pela empresa do ônibus.

Dapieve destaca que, devido ao grau de carbonização dos corpos, é possível que tenha havido uma separação de uma mesma vítima em mais de um saco, mas isso só vai poder ser esclarecido com o fim da perícia.

