Queda de barranco provoca fluxo lento emCoronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais

Um deslizamento de terra provoca lentidão no trânsito da BR-381, no município de Coronel Fabriciano, na região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na manhã deste sábado (4/1).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o deslizamento ocorreu na altura do quilômetro 272, próximo à sede da empresa Produtos Plinc.

A pista está parcialmente interditada, com uma árvore de grande ponte que invadiu a pista. O fluxo está lento em ambos os sentidos.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que equipes da autarquia estão no local limpando a rodovia para a liberação total, com expectativa de desobstrução ainda neste sábado, "caso as condições climáticas sejam favoráveis". Segundo o órgão, o trecho está sinalizado e operando com restrição de uma das faixas.

Neste primeiro sábado do ano, 17 trechos de rodovias mineiras estão parcialmente ou totalmente bloqueados, em razão de deslizamento de terra, erosão ou queda de pista em período de chuvas. É o que informa a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de Minas Gerais (CPRv).

Duas rodovias estão totalmente bloqueadas. Entre elas, a MG-430, em Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, teve o tráfego interrompido no quilômetro 10 devido a queda de ponte sob o Rio São João.

Já a MG-452 tem o bloqueio parcial em três pontos: nos quilômetros 12, na altura do município de Paiva, e nos quilômetros 15 e 23, próximo a Oliveira Fortes, na Zona da Mata. Nos locais, o motivo das interdições é erosão devido às fortes chuvas.

A PMRv contabiliza também pelo menos 218 pontos de atenção, incluindo 22 pontos na LMG-601, nove na MG-431 e outras nove na MG-232.

Veja todos os trechos bloqueados no estado

Interdições totais:

LMG 655 | KM 13 | Adão Colares | Motivo: queda de ponte.

MG-430 | KM 10 | Igaratinga | Motivo: queda da ponte sobre o Rio São João.

Interdições parciais:

BR 381 | KM 272 | Coronel Fabriciano | Motivo: queda de barreira.

MG-010 | KM 136 | Morro do Pilar | Motivo: queda de barreira.

MG-010 | KM 200 | Gororós | Motivo: queda de barreira.

MG-129 | KM 179 | Conselheiro Lafaiete | Motivo: afundamento do asfalto devido a queda de barranco.

MG-132 | KM 61 | Alto Rio Doce | Motivo: deslizamento de terra. No local, há risco de progressão de erosão, devido à rodovia ser margeada por rio.

MG-135 | KM 9 | Ponte do Cosme/Barbacena | Motivo: afundamento na pista, com alto risco do asfalto continuar a ceder.

MG-164 | KM 233 | Água Rasa/Itapecerica | Motivo: erosão ocupando o acostamento e parte da via.

MG 170 | KM 24,8 | Lagoa da Prata | Motivo: ponte provisória que suporta apenas um veículo por vez.

MG-452 | KM 12 | Paiva | Motivo: erosões avançando em virtude das chuvas.

MG-452 | KM 15 | Oliveira Fortes | Motivo: erosões avançando em virtude das chuvas.

MG-452 | KM 23 | Oliveira Fortes | Motivo: erosão e desmoronamento de pista.

AMG-420 | KM 21 | Senhora dos Remédios | Motivo: queda parcial de pista de rolamento

AMG-3225 | KM 28 | Pai Pedro | Motivo: desmoronamento de ponte.

MGC-265 | KM 90 | Tocantins/Ubá | Motivo: queda de barreira.

MGC-482 | KM 220 | Piranga | Motivo: queda parcial de pista, sentido crescente, com trânsito fluindo em meia pista.

LMG-625 | KM 39 | Curral das Varas | Motivo: ponte danificada, na qual passam apenas veículos de pequeno porte em meia pista.