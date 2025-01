No total foram apreendidos quase 20 quilos de maconha

Quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, de 23, 28, 31 e 32 anos, foram presos, em flagrante, na noite dessa sexta-feira (3/1), no Beco Ipiranga da Vila Nossa Senhora Aparecida, no Bairro São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A prisão ocorreu enquanto os homens embalavam maconha para a venda. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidas 25 barras de maconha e mais 1.200 porções da droga, totalizando cerca de 20 quilos do entorpecente.





Os policiais militares faziam uma ronda na Favela do Pau Comeu, uma das mais antigas de Belo Horizonte, também localizada no Bairro São Lucas, quando receberam informações que denunciavam a atividade ilícita e o local onde era feita a dolagem da droga para ser vendida.





Os policiais se dirigiram ao local indicado, conhecido como Beco Ipiranga, e avistaram um homem que saiu em disparada e entrou num barraco ao perceber a presença dos militares.





Os policiais foram atrás e, ao entrar na residência, se depararam com mais três homens, assentados em poltronas e um sofá, embalando a droga para a venda. Foi dada voz de prisão a eles.





No chão da sala, estavam as 25 barras e as 1.200 porções da droga, que foi apreendida. Os quatro foram levados para a Delegacia de Polícia Sul.





A expectativa da Polícia Civil, que assume o caso, é detectar a origem da droga e a forma como ela chega ao Pau Comeu que, atualmente, é considerado um ponto estratégico para a distribuição de drogas, por ser uma conexão com os bairros Serra, Funcionários e Santa Efigênia.