O dia deve ter céu de nublado com chuvas fortes em quase toda Minas Gerais neste sábado (4/1).

Nas regiões Metropolitana, Central, Noroeste, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já nas regiões Norte e do Vale do Jequitinhonha, o céu deve permanecer nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a permanência de chuvas no estado se deve à atuação de áreas de instabilidade atmosférica, associadas ao fluxo de umidade que vem da Região Amazônica e ao comportamento de circulação dos ventos em nível médio e alto da atmosfera.

Segundo o órgão, essas condições, combinadas com uma massa de ar instável e úmida, provocam a instabilidade. Ainda de acordo com o Inmet, a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista e fluminense intensifica as chuvas nas regiões Central, Leste, Norte e Noroeste do estado, com um possível evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Belo Horizonte

Na capital, o dia deve ser de céu nublado com chuvas a qualquer momento, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18ºC e a máxima estimada é de 27ºC. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde.