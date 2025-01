Um homem, de 35 anos, foi notificado pelo Conselho Tutelar de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, depois que o filho dele, de 10, foi encontrado, sozinho e trancado em casa, por vizinhos nessa quinta-feira (2/1). A criança, que mora com a mãe, estava há dois dias no imóvel, depois de ser deixada no local pela avó por “não obedecê-la”.





A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada pelo órgão municipal. Aos policiais e ao conselheiro, o menino informou que a mãe está viajando para a praia. Durante o atendimento, o genitor da criança compareceu no imóvel.





De acordo com relato do pai, há dois dias ele foi visitar o filho e ficou sabendo que a ex-companheira não estava no local. Ele então levou a criança temporariamente para a casa da avó. Desde então, não tinha informações sobre a situação do menor.





Ao ser questionada, a mulher de 75 anos, que ficou responsável pelos cuidados do neto, disse que o relacionamento dos dois é complicado e que ele não “a respeita”. Além disso, conforme o boletim de ocorrência, ela afirmou que a ex-nora não voltou da viagem na data que havia sido previamente informada. Por isso, permitiu que a criança voltasse para onde mora com a mãe, uma vez que os dois imóveis ficam na mesma rua.





O genitor do garoto informou à polícia e ao Conselho Tutelar que não tem interesse e condições para ficar com a guarda do filho. Diante disso, a criança foi deixada, novamente, com a avó, que se prontificou a ficar com a tutela enquanto a situação não é resolvida. A mãe da criança não foi encontrada pela PM até o fechamento da ocorrência.