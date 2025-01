O primeiro domingo de 2025 será de céu nublado com possibilidade de chuvas a qualquer hora em Belo Horizonte. A previsão é de precipitações, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de ventos ocasionais. De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros deverão oscilar entre 18ºC e 25ºC.

Por causa do grande volume de chuva que tem atingido a capital nos últimos dias, três regionais da cidade estão em risco geológico forte - Noroeste - e moderado - Oeste e Centro-Sul - até a próxima terça-feira (7/1). Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que moradores mantenham atenção no grau de saturação do solo, como água empoçando ou minando da base de barrancos; e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando.





Além disso, o órgão pede que a população mantenha cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. “Se você observar alguns desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199), e em casos de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, indica o alerta.





Minas em alerta





Além de BH, no restante do estado, 852 cidades mineiras estão em alerta de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas até a manhã deste domingo. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.





O tempo instável é predominante em todo o estado, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O motivo é a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre Minas associadas ao fluxo de umidade vindo da Região Amazônica, combinando com o ar quente e úmido. “Além do padrão da circulação dos ventos em níveis médio e alto da atmosfera”.





Além disso, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo intensifica as chuvas, sobretudo, nas regiões Leste, Norte e Noroeste de Minas, com a formação de mais um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul - ZCAS.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.





Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.





Recomendações durante a chuva: