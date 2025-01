Duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas em uma batida frontal com quatro veículos na BR-365, na altura do quilômetro 10, no município de Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais, na noite desse sábado (4/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a equipe foi acionada às 19h50 e, ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com a cena de batida frontal que envolveu duas caminhonetes, que seguiam em direção a Montes Claros/Pirapora, e outros dois veículos de passeio, que seguiam no sentido contrário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e a equipe médica constatou que, dentre as 13 pessoas que estavam nos veículos, duas pessoas morreram, três foram encaminhadas a atendimento hospitalar e oito dispensaram atendimento, sem lesões aparentes.





De acordo com os agentes do Samu, os dois óbitos confirmados eram de um dos condutores, um homem, e a passageira do veículo, uma mulher, que tiveram os corpos presos entre as ferragens.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e, após avaliação, os corpos das vítimas foram entregues aos cuidados de agência funerária de plantão.





Três pessoas, dentre elas uma criança de quatro anos, a mãe e um outro homem, foram conduzidas à unidade hospitalar mais próxima pela Unidade de Resgate 4347 e Samu, com classificação amarela de urgência, indicador de ferimentos moderados. O homem apresentava fratura no punho direito e quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. Não há informações sobre o quadro de saúde das outras vítimas.

Já as outras oito pessoas envolvidas no acidente foram classificadas na cor verde, sem lesões aparentes. As vítimas receberam avaliação médica e dispensaram a condução para a rede hospitalar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A BR-365 ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência, mas já foi liberada. Também atenderam à ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Minas Gerais e de guincho, que foi responsável pela remoção dos veículos.