O carro trafegava em avenida quando o condutor perdeu o controle e o carro caiu de viaduto no bairro Brasília, no município de Araguari

Um bebê de seis meses morreu após o carro da família cair de viaduto e parar em um barranco no município de Araguari, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (5/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a equipe foi acionada à 1h45 para a ocorrência de um veículo de passeio, de modelo Volkswagen Gol, que caiu em um barranco de aproximadamente 20 metros, próximo a uma linha férrea.

No carro, estavam um casal sendo o homem, de 27 anos, e a mulher, de 35, além de dois filhos, um de quatro anos e outro de seis meses. As crianças foram retiradas do veículo por moradores da região, que testemunharam o acidente, enquanto o casal foi resgatado pelos bombeiros.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o bebê imóvel e a criança bem machucada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do bebê no local.

A equipe médica também encaminhou a criança sobrevivente ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

O homem, condutor do veículo, foi retirado do carro sem lesões aparentes, enquanto a mulher, que estava no banco do passageiro, estava com suspeita de lesão na coluna. Ela foi encaminhada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari e o corpo do bebê foi levado pela funerária local de plantão.





Segundo o condutor, ele dirigia o carro pela Avenida Brasil, no bairro Brasília, e seguia em direção à região do Fundão. Ele relatou que perdeu o controle do veículo e não conseguiu fazer a curva, o que fez com que o carro caísse do viaduto e chegasse ao final da Alameda Eugênio Nasciutti, próximo aos trilhos do trem.

A perícia da Polícia Civil e uma guarnição da Polícia Militar também estiveram no local.