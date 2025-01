Uma denúncia levou a Polícia Militar até o esconderijo de dois homens que tinham mandado de prisão pelo crime de estupro. Eles estavam na casa de um amigo, em Córrego das Escadinhas, na região de Coroaci, no Leste de Minas Gerais.





No momento da chegada dos policiais à residência, os dois homens e o amigo fugiram pelos fundos da casa, em direção a uma mata. Após buscas, realizadas neste sábado (4/1) com a ajuda de um helicóptero, os militares conseguiram prender L. S. F. Com ele, os policiais ainda apreenderam dois revólveres e uma motocicleta adulterada.

O outro homem, identificados por J. D. N e também procurado pela Justiça, conseguiu fugir. A motocicleta utilizada por ele na fuga foi encontrada abandonada em uma rua da cidade.