Uma das vítimas de estouro no Centro de BH recebendo atendimento do Samu





Um dos funcionários de uma empresa terceirizada da Prefeitura de Belo Horizonte, que ficou ferido durante explosões no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/1), está em estado gravíssimo. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Outras três pessoas ficaram feridas, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, tiveram queimaduras mais leves.





As chamas foram provocadas pelo rompimento de uma rede elétrica de alta tensão da Cemig, no encontro da Avenida Álvares Cabral com a Rua Espírito Santo. Informações preliminares indicaram que um gasoduto teria sido atingido, no entanto, o Corpo de Bombeiros descartou a hipótese.





Nas imagens, é possível ver o momento em que chamas saem de uma boca de lobo. Logo em seguida, ocorre algo semelhante a uma explosão. Motoristas que passavam pelo local desviaram-se do espaço, enquanto muita fumaça saía da entrada de água.





O local onde quatro funcionários que prestavam serviços para a Prefeitura de Belo Horizonte se feriram em uma explosão, na tarde desta quarta-feira (8/1), estava sinalizado com advertências sobre a presença de rede de energia subterrânea e o consequente risco de escavação.





Obra da prefeitura





O Sargento Miranda, dos bombeiros, explicou que os funcionários de uma empresa contratada para fazer uma obra de manutenção na rede pluvial acabaram atingindo um cabeamento da rede subterrânea, causando o curto-circuito.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o acidente e informou que as vítimas foram atendidas e encaminhadas para unidades de saúde da cidade. Entre as quatro vítimas, duas estavam em estado grave, e duas tiveram queimaduras mais leves.





“Estava sendo feita a interligação de duas bocas de lobo no local para melhorar a vazão da água das chuvas e mitigar alagamentos. A obra é uma intervenção de rotina de pequeno porte, iniciada hoje e com previsão de conclusão para amanhã”, afirmou a administração municipal, responsável pela intervenção.

Ainda segundo o bombeiro militar, não houve uma explosão, mas sim um grande estouro. A energia do curto-circuito teria provocado um clarão e gerado as chamas, o que resultou nas queimaduras dos funcionários. A equipe dos bombeiros no local descartou que a rede de gás tenha sido atingida. Por sua vez, a Cemig informou que não houve curto-circuito, que é um defeito na rede. Na verdade, a perfuração dos operários teria atingido o cabeamento elétrico.