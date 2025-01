Sinalização no local adverte: "não escavar"

O local onde quatro funcionários que prestavam serviços para a Prefeitura de Belo Horizonte se feriram num explosão na tarde desta quarta-feira (8/1) estava sinalizado com advertências sobre a presença de rede de energia subterrânea e o consequente risco de escavação. O acidente ocorreu na esquina da Avenida Álvares Cabral com a Rua Espírito Santo, no Centro da capital, na tarde desta quarta-feira (8/1).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Cemig, os funcionários trabalhavam em uma obra de manutenção da rede pluvial quando, acidentalmente, atingiram o cabeamento de alta tensão subterrâneo. O resultado foram três fortes estouros, que provocaram chamas, feriram os operários e assustaram várias pessoas que estavam no entorno.

Após a ocorrência, a Cemig emitiu uma nota, na qual comunica que:

"Um cabo da rede subterrânea da companhia foi atingido, na tarde desta quarta-feira (8/1), durante a execução de uma obra por colaboradores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na câmara subterrânea da companhia, localizada entre a rua Espírito Santo e a avenida Álvares Cabral, na Região Central da capital. Equipes da Cemig estão no local avaliando a situação. Apesar do incidente, não há clientes com fornecimento interrompido."

08/01/2025 - 18:45 Chuva: cidade mineira está em alerta para risco de colapso de barragem

08/01/2025 - 18:58 Elevador de obra cai, mata um trabalhador e deixa outro ferido

08/01/2025 - 20:30 MG-040 será interditada por tempo indeterminado após chuvas em Ibirité Leia mais

Pelo local também passa um gasoduto, mas uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou que a estrutura não sofreu danos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia