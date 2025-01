Elevador despencou do quarto andar do prédio em construção

Um elevador de um prédio em construção caiu do quarto andar com dois trabalhadores em uma obra de Uberlândia na manhã desta quarta-feira (8/1) e uma das vítimas morreu. O outro trabalhador ficou ferido.



O acidente aconteceu no bairro Jaraguá. Será preciso realizar perícia para descobrir por que o gancho do equipamento se soltou da gaiola onde estavam as duas vítimas.



Materiais de construção também eram içados junto dos homens no momento da queda.



O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Planalto. Ele estava consciente, mas se queixava de dores na lombar.



A vítima mais grave chegou a ser socorrida com parada cardiorrespiratória, mas morreu no local. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.



A construtora responsável pela obra afirmou que vais dar “assistência médica, psicológica e material à vítima sobrevivente e aos familiares de ambos colaboradores”. Ao mesmo tempo divulgou estar “à disposição das entidades de fiscalização e controle todas as informações e documentação necessárias aos órgãos competentes”.