Possibilidade de pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas de sexta-feira (10)

Com previsão de céu carregado por nuvens nesta quinta-feira (9/1), a Defesa Civil emitiu alerta de chuva para Belo Horizonte. O aviso é válido até às 8h de sexta (10/1).

Conforme o órgão está previsto pancadas de chuva com volume de 30 a 50 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

A recomendação é que a população evite áreas de inundação e nem trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

A Defesa Civil municipal ainda aconselha uma atenção especial para áreas de encostas e morros, visto que as regiões Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Barreiro estão sob risco geológico forte até domingo (12). A Região de Venda Nova está sob alerta moderado. Segundo o comunicado, os moradores devem ficar atentos ao grau de saturação do solo, como acúmulo de água ou água minando da base de barrancos, e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando. Além disso, o órgão orienta que a população tome cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.



Emissão de alertas



Os belo-horizontinos podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.