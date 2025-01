Corpo do idoso foi encontrado em meio aos escombros

A morte de José Cláudio de Oliveira, de 74 anos, na noite dessa quarta-feia (8/1), em Carangola, na Zona da Mata de Minas Gerais, aumentou para 12 o número de vítimas do período chuvoso no estado. José Cláudio morreu em consequência de um deslizamento de terra que atingiu parte da casa dele, no Bairro Floresta.

No total, 12 pessoas tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil e estão desalojadas em Carangola.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, chove muito na região nos últimos dias, o que provocou o alagamento de ruas na cidade, além de queda de barreiras na área urbana e rodovias.





E foi exatamente um deslizamento de um barranco que soterrou parte da casa de José Cláudio. Ele estava em um dos cômodos atingidos nos fundos da casa. O desmoranamento derrubou paredes da parte de trás do imóvel e parte do telhado.





O Samu foi acionado e o médico confirmou a morte do idoso. O corpo dele foi levado para o IML de Muriaé. A Defesa Civil também esteve no local e interditou o imóvel por constatar perigo de novo desmoronamento.