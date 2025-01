Enquanto um dos ladrões rendia e ameaçava as vítimas, o outro recolheu objetos

A Polícia Militar (PMMG) ainda não tem pistas de dois homens que assaltaram os frequentadores de um bar localizado no Bairro São Pedro, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (9/1). São três vítimas, de 38, 40 e 48 anos, que perderam um anel de ouro, duas correntinhas de ouro, um relógio da marca Maserati e uma pulseira, também de ouro.





As três vítimas faziam consumo de bebida alcóolica no bar, quando foram surpreendidas pelos assaltantes, que chegaram em uma motocicleta e pararam na porta do estabelecimento.





O garupa saltou primeiro, e de arma em punho, passou a ameaçar as pessoas. Em seguida, o piloto também desembarcou da moto. Enquanto o garupa mantinha as vítimas sob a mira de um revólver, o piloto tomava os pertences delas.





Depois de tomarem os objetos, os ladrões levaram as vítimas para o banheiro e as trancaram lá. Em seguida, fugiram de motocicleta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia