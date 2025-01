Segundo nota do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, a vítima tem esquizofrenia

Um adolescente de 17 anos foi resgatado de uma residência em chamas por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa quarta-feira (8/1). A casa atingida pelo incêndio fica localizada no Bairro Abadia. Ele teria tido um surto psicótico.

Segundo nota do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, a vítima tem esquizofrenia e, no momento de seu resgate, estava em surto psicótico. O jovem foi encaminhado para atendimento médico e não havia outra pessoa no local.





“Com o adolescente em segurança, em atendimento pela unidade de resgate, a equipe de bombeiros extinguiu as chamas, utilizando aproximadamente 300 litros de água, sendo que foi realizada a ventilação mecânica e na sequência executado o rescaldo”, complementou o 8º BBM.





Ainda conforme a corporação, foi constatado que na cozinha da residência a válvula de segurança do botijão de gás se rompeu e as chamas se concentraram nesse local.





“Não houve danos estruturais, as paredes da residência foram chamuscadas e foram queimados geladeira, fogão, micro-ondas e utensílios plásticos. A Polícia Militar compareceu ao local”, finalizou o 8º BBM.