crédito: Grupo Tático da 1ª CIA do BPTRAN

O carro envolvido no acidente foi roubado e a placa adulterada, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais

O Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) presenciou uma tentativa de assalto a um comércio no Bairro Guarani, Região Norte de BH, nesta sexta-feira (27/12). Os três suspeitos, ao notarem a guarnição passando, entraram em um carro, fugiram do local e desencadearam uma perseguição. Durante a tentativa de evasão, perderam o controle do veículo em uma curva e bateram em um muro.





Após a colisão, os militares conseguiram deter um dos suspeitos, os outros dois fugiram a pé do local, de acordo com o sargento Walter. Durante a ocorrência, o Grupo Tático da 1ª CIA do BPTRAN constatou que o veículo, um Mobi Fiat azul marinho, foi tomado em assalto e a placa havia sido adulterada.





Ainda segundo o sargento Walter, os suspeitos notaram que a guarnição passava em frente ao comércio antes de anunciarem o assalto. Nenhum bem foi levado.

Além da prisão de um dos envolvidos, os militares apreenderam dois aparelhos celulares, um revólver calibre 38 e 6 munições.