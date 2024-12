As tarifas do transporte coletivo em Belo Horizonte vão aumentar a partir da próxima quarta-feira (1º/1). Os valores das passagens passarão de R$ 2,50 para R$ 2,75 nas linhas curtas, de R$ 5,25 para R$ 5,75 nas linhas convencionais, incluindo o MOVE, e de R$ 5,00 para R$ 5,50 nas linhas circulares e alimentadoras.

Apesar do aumento, as 12 linhas que atendem vilas e favelas continuarão gratuitas. Também permanecem isentos grupos específicos, como mulheres em situação de violência econômica e social residentes em Belo Horizonte, estudantes da rede pública da cidade, usuários do Vale-Transporte Saúde e cidadãos no transporte gratuito durante as eleições municipais.





O último reajuste ocorreu em 29 de dezembro de 2023, após quatro anos de congelamento das tarifas. Na época, a passagem predominante foi de R$ 4,50 para R$ 5,25, e o preço das linhas circulares e alimentadoras subiu de R$ 4,50 para R$ 5,25.





Os créditos eletrônicos do Cartão BHBus Vale-Transporte adquiridos até 31 de dezembro de 2023 terão o valor mantido até sua utilização. Já os portadores do Cartão BHBus Usuário, com créditos comprados até o fim do ano, poderão utilizá-los pela tarifa antiga até 45 dias após o reajuste ou trocá-los sem custos por novos créditos no mesmo período. Atualmente, 87% dos usuários utilizam crédito eletrônico para pagamento.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) justificou o aumento como uma medida necessária para garantir a manutenção e a melhoria do sistema de transporte público. Segundo a Lei 11.458/2023, cabe à Superintendência de Mobilidade (Sumob) calcular os custos do sistema anualmente, com base em metodologias da Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP). Esse cálculo leva em consideração variáveis como combustível, peças, acessórios, licenciamento, tributos e despesas com pessoal.





De acordo com a Sumob, o custo operacional do sistema indicaria uma tarifa predominante de R$ 9,40. No entanto, para evitar um impacto maior ao usuário, a PBH continuará subsidiando parte dos custos, conforme determina a legislação. O orçamento municipal, aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, prevê o repasse de R$ 518,2 milhões às empresas operadoras, desde que elas cumpram exigências como a qualidade do serviço e a regularidade dos horários e viagens.





Desde 2023, o modelo de remuneração do transporte público em Belo Horizonte é baseado no pagamento por quilômetro rodado, o que visa aumentar a eficiência e a transparência na gestão dos recursos públicos.

Em coletiva de imprensa no dia 17 de dezembro, o superintendente de Mobilidade, André Dantas, informou que ainda não havia previsão para o reajuste de tarifas em 2025. “O estudo sobre o reajuste da tarifa ainda está em andamento, temos um prazo até o fim do ano para avaliar os cenários e aquilo que aconteceu em 2024. Os estudos ainda não estão concluídos e quem falar que vai ter ou não vai ter reajuste de tarifa hoje, não está falando a verdade”, afirmou.





Na ocasião, Dantas também destacou a política de "Tolerância Zero" da PBH em relação à má qualidade nos serviços de transporte público. Desde o início dessa política, foram realizadas 3.954 ações de fiscalização e 23.482 veículos vistoriados, resultando em 26.947 autuações e 997 autorizações de transporte recolhidas. “O que nós temos que fazer é continuar fiscalizando e autuando quando as irregularidades acontecem. Nós temos canais de comunicação com a prefeitura para a população e as denúncias e contribuições são levadas muito a sério. Em qualquer cidade do mundo existirão problemas de mobilidade, o que nós temos que fazer é continuar trabalhando”, disse o superintendente.





Balanço de 2024





Segundo a PBH, o sistema de transporte coletivo realiza 24.383 viagens diárias. Em 2023, foram incluídos 1.005 veículos novos na frota, sendo 21 micro-ônibus para as linhas de vilas e favelas e 140 veículos para o sistema MOVE. Além disso, foram implementadas 1,3 mil novas viagens em 278 linhas de ônibus.









