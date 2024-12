Moradores ficaram presos em suas casas devido ao desmoronamento de um imóvel de dois andares no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (27/12). O local estava vazio no momento do incidente e não houve vítimas.

Segundo Marcos Antônio de Souza, proprietário do imóvel, um primo e os vizinhos não puderam deixar suas residências porque o terreno estava energizado. As casas também compartilham uma entrada comum no lote, que estava bloqueada pelos escombros. Por volta de 12h, os fios foram cortados e alguns moradores conseguiram sair. “Não tenho palavras”, disse o dono do imóvel que desabou sobre a situação. “Graças a deus que não teve perda de vidas, é um conforto nessa hora”, completa.

Segundo Souza, foram investidos mais de R$ 100 mil na construção de uma loja de aproximadamente 150m². O empreendimento já estava alugado para uma pessoa que iria instalar uma marmoraria no local, com início das atividades previstas para janeiro de 2025. No andar superior, estava sendo construída uma casa, já em fase de acabamento.

Entretanto, Marcos afirma que não irá desistir do investimento. “Primeiro buscar força em Deus e depois reconstruir, porque nós, brasileiros, não desistimos nunca”.

A Defesa Civil, a Cemig e o Corpo de Bombeiros foram acionados e, no momento, avaliam o risco para os imóveis vizinhos. O proprietário foi notificado e orientado a tomar medidas para mitigar os riscos e providenciar a recuperação da área.