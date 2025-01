Incêndio teria começado em um ar-condicionado instalado em um dos quartos do aparamento no bairro Carmo, na Região Centro-Sul de BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriou e interditou o apartamento no 12º andar de um prédio na Rua Andaluzita, no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul da capital, que pegou fogo na manhã desta terça-feira (14/1).





De acordo com o órgão, durante a vistoria, os técnicos constataram, no apartamento 1201, a existência de trincas, desprendimento do revestimento argamassado nas paredes e lajes, comprometimento da rede elétrica.

Além disso, as chamas causaram danos no forro de gesso das lajes, que caiu, e a perda parcial do mobiliário da residência. O apartamento foi interditado até que sejam tomadas as providências necessárias para a recuperação dos danos.





Ainda segundo a Defesa Civil, o incêndio causou danos em outros três apartamentos. Na unidade do andar acima do local onde o fogo começou, houve trincas nas paredes, estufamento do piso de madeira e danos na rede elétrica. Já no imóvel abaixo, no 11º andar, foram constatadas infiltrações nas lajes, danos no forro de madeira e vidro dos banheiros. Além disso, as chamas causaram infiltrações nas paredes do quarto e escoamento de água pelas luminárias.





No apartamento 1401, os técnicos da Defesa Civil não encontraram danos estruturais aparentes relacionados ao incidente. Durante a vistoria, foi identificado apenas uma trinca no vidro da janela. Na fachada do edifício, os servidores encontraram o desprendimento e risco de queda do revestimento cerâmico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Os responsáveis pelos imóveis vistoriados foram orientados e notificados quanto aos riscos identificados. O condomínio foi orientado e notificado a manter a área frontal e o passeio isolados até que os riscos sejam mitigados, além de realizar, com urgência, a remoção dos revestimentos cerâmicos com risco de queda”, informou o órgão, por meio de nota.