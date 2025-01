Moradores do Bairro Chácara dos Cravos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, se depararam logo cedo com uma capivara dentro de uma casa. O animal havia invadido uma residência na manhã dessa segunda-feira (13/1) e estava em frente à porta principal, bloqueando a saída das pessoas que moram no local.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado no mesmo dia e isolou a área para garantir a segurança dos residentes.





A capivara, segundo os militares, aparentava boas condições de saúde e sem sinais de agressividade. Ela foi contida com o uso de cambões e laços apropriados e, logo após, conduzida para uma caixa de captura.

Depois disso, o animal foi solto em uma mata afastada.