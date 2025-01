Um homem morreu na manhã desta terça-feira (14/1) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante troca tiros com a equipe da Polícia Militar (PMMG). Ele é suspeito de integrar um grupo de seis assaltantes que tentaram roubar uma distribuidora de cigarros localizada no Bairro Abadia.

O tiroteio, ainda conforme as primeiras informações divulgadas pela assessoria de imprensa da 5ª Região de Polícia Militar (RPM), aconteceu no momento que os policiais flagraram o bando colocando dezenas de caixas de cigarros em uma van da distribuidora.





Os outros cinco suspeitos conseguiram fugir em um Corola, sendo que uma S10 deu apoio para a fuga. A reportagem aguarda o boletim de ocorrência da PM finalizado.



Flagrados por câmaras de segurança





A ação criminosa começou quando o grupo rendeu um funcionário em via pública e o fizeram refém. No entanto, os assaltantes foram flagrados por outros funcionários que acompanhavam imagens de câmeras de segurança. Então, a PM foi acionada e os militares chegaram ao local em poucos minutos.





Nesse momento, parte do bando fugiu na van roubada, iniciando a perseguição policial com troca de tiros. O confronto se estendeu até a BR-050, proximidades do entroncamento com a AMG-2595, ao lado do Bairro Parque das Américas.





Após ser baleado, um dos suspeitos foi localizado na Rua José Gomes da Silva Campos, onde morreu. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local.