Um homem quebrou a vitrine de uma floricultura em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, e furtou duas pelúcias do Stitch, personagem de filme da Disney, na manhã desta terça-feira (14/1).

O crime foi flagrado pelas imagens do circuito de segurança do local.





As pelúcias que mediam 75 cm e 65 cm são avaliadas em R$1.950 e R$830, respectivamente. De acordo com o registro policial, uma câmera do Olho Vivo também flagrou a ação do homem. O equipamento captou ainda o indivíduo fugindo em uma motocicleta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Militar, a corporação segue em busca do responsável pelo crime.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos